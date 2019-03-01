Форварду питерского "Зенита" Александру Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде, об этом сообщила заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несёт угрозу его карьере, то такое заключение будет передано следователю, который, в свою очередь, обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Адвокаты тоже могут выступить с ходатайством на содержание под домашним арестом. Причём, если следователь не выступит с ходатайством, то теоретически он может быть привлечён к ответственности из-за халатности и неоказания помощи, которые несут вред здоровью и карьере футболиста», - сказала Меркачева.

Ранее стало известно, что при соблюдении определённой процедуры врачи "Зенита" могут осмотреть Кокорина в СИЗО.

Напомним, что в феврале суд продлил арест футболиста до 8 апреля.

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