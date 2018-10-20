Кокорину передали первую передачу в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил первую передачу от родственников.

Кроме того, форвард написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажерах.

Напомним, что футболист находится в СИЗО.

Читайте: Глушакову угрожают физической расправой | http://soccernews.ru