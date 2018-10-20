Кокорину передали первую передачу в СИЗО

Теги александр кокорин

Кокорину передали первую передачу в СИЗООтветственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий "Зенита"  Александр Кокорин получил первую передачу от родственников.

Кроме того, форвард написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажерах.

Напомним, что футболист находится в СИЗО.

Читайте: Глушакову угрожают физической расправой | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов