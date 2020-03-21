Кокорину подарили кроссовки стоимостью более миллиона рублей

1 Теги фк сочиалександр кокорин

Кокорину подарили кроссовки стоимостью более миллиона рублей

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин похвастался кроссовками, которые ему подарил Карен Григорян на 29-летие.

"Их было трудно найти", - написал под фото Григорян. На что Кокорин ответил: "Спасибо".

Отметим, что стоимость этих кроссовок составляет от 1,2 миллиона рублей до 2,8 миллиона.

Кокорин провел за "Сочи" четыре матча, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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