Кокорину подарили кроссовки стоимостью более миллиона рублей
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин похвастался кроссовками, которые ему подарил Карен Григорян на 29-летие.
"Их было трудно найти", - написал под фото Григорян. На что Кокорин ответил: "Спасибо".
Отметим, что стоимость этих кроссовок составляет от 1,2 миллиона рублей до 2,8 миллиона.
Кокорин провел за "Сочи" четыре матча, в которых забил три гола и отдал один ассист.
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