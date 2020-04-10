Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Теги фк сочиалександр кокорин

Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин уже получил зарплату до конца сезона по договорённости с руководством клуба, однако меры по сокращению окладов его всё равно коснутся.

"По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат", - заявил гендиректор южан Дмитрий Рубашко.

Напомним, что речь идёт об урезании зарплат за апрель в два раза.

Кокорин в феврале перешёл в "Сочи" на правах аренды, забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах, его признали лучшим игроком РПЛ в марте.

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