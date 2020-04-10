Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин уже получил зарплату до конца сезона по договорённости с руководством клуба, однако меры по сокращению окладов его всё равно коснутся.

"По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат", - заявил гендиректор южан Дмитрий Рубашко.

Напомним, что речь идёт об урезании зарплат за апрель в два раза.

Кокорин в феврале перешёл в "Сочи" на правах аренды, забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах, его признали лучшим игроком РПЛ в марте.

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