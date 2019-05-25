Кокорину разрешили чаще посещать спортзал

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил возможность гораздо чаще заниматься в спортзале.

"Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется", - сказала адвокат футболиста Татьяна Стукалова.

Напомним, что в начале мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Защита спортсмена уже подала апелляцию на решение суда. Также обжаловать приговор намерена прокуратура, которая недовольна квалификацией действий подсудимых. Гособвинение уверено, что имел место быть сговор.

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