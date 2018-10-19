Кокорину также отказали в переводе под домашний арест

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорину также отказали в переводе под домашний арест

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского районного суда о мере пресечения для нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщают российские СМИ.

Футболист останется под стражей до 8 декабря. У него есть возможность обжаловать это решение в кассационном суде.

Тоже решение вынесено и по брату Кокорина Кириллу.

Напомним, что 8 октября братья Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили трех человек в Москве.

Не пропустите: Суд отказал Мамаеву в переводе под домашний арест. | http://soccernews.ru

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