Коку - новый претендент на пост главного тренера "Барселоны"

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Коку - новый претендент на пост главного тренера "Барселоны"

Фото инстаграм Филлипа Коку

Бывший полузащитник "Барселоны" Филлип Коку может возглавить каталонскую команду вместо Рональда Кумана.

По информации журналиста Херарда Ромеро, кандидатура 50-летнего голландца есть в шорт-листе руководства "сине-гранатовых".

Помимо него на пост главного тренера "блауграны" претендуют Антонио Конте, Андреа ПирлоХавиМарсело Бьелса и Эрик тен Хаг.

Коку выступал за "Барсу" с 1998 по 2004 год. В течение тренерской карьеры он работал в ПСВ, "Фенербахче" и "Дерби Каунти".

Не пропустите: Куман отказался комментировать возможное увольнение из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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