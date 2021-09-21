Коку - новый претендент на пост главного тренера "Барселоны"
Бывший полузащитник "Барселоны" Филлип Коку может возглавить каталонскую команду вместо Рональда Кумана.
По информации журналиста Херарда Ромеро, кандидатура 50-летнего голландца есть в шорт-листе руководства "сине-гранатовых".
Помимо него на пост главного тренера "блауграны" претендуют Антонио Конте, Андреа Пирло, Хави, Марсело Бьелса и Эрик тен Хаг.
Коку выступал за "Барсу" с 1998 по 2004 год. В течение тренерской карьеры он работал в ПСВ, "Фенербахче" и "Дерби Каунти".
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|20
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|2
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|19
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|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|20
|31
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|15
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|20
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|17
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|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14