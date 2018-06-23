Коларов недоволен судейством в матче с Швейцарией

Защитник Сербии Александр Коларов негативно высказался о судействе в игре против Швейцарии (1:2).

"Представители ФИФА должны обратить внимание на судейство. Не могу поверить, что они назначили на матч с участием Швейцарии немецкого рефери. В течение всей игры арбитр регулярно общался со швейцарскими игроками на немецком языке. Но мы не в Германии.

Он должен был назначать пенальти в пользу нашей команды, но не сделал этого. И я не понимаю принцип работы системы VAR. Я разочарован судейством" - цитирует Коларова Sport Blic.

Напомним, что матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

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