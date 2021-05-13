Коларов перенес хирургическое вмешательство

Теги интер миланалександр коларов

Коларов перенес хирургическое вмешательствоФото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Футболист "Интера" Александр Коларов перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, 35-летний игрок начнет реабилитационную работу в ближайшие дни.

В текущем сезоне Коларов провел 11 матчей за "Интер", на его счету 1 голевая передача.

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