Коларов перенес хирургическое вмешательство

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Футболист "Интера" Александр Коларов перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, 35-летний игрок начнет реабилитационную работу в ближайшие дни.

В текущем сезоне Коларов провел 11 матчей за "Интер", на его счету 1 голевая передача.

Также не пропустите: Маслов может не сыграть с "Ахматом"/Автор неизвестен