Коларов покинет "Интер"

Фото: твиттер Александара Коларова/Автор неизвестен

Сербский защитник "Интера" Александар Коларов покинет миланский клуб в летнее трансферное окно, сообщает SportMediaset.

Контракт футболиста с "Интером" истекает в конце июня и клуб решил не продлевать соглашение. Таким образом, серб сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляет "Болонья".

В минувшем сезоне 35-летний Коларов провел за "Интер" 11 матчей и сделал результативную передачу.

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