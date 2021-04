Коларов покинет "Интер" в качестве свободного агента

Фото: Твиттер @Inter

Защитник "Интера" Александар Коларов не останется в клубе и уйдет по окончании текущего сезона.

По данным инсайдера Николо Скиры, серб покинен "неррадзури" на правах свободного агента. Отмечается, что 35-летний игрок хочет продолжить выступать в Серии А. В прошлое межсезонье к Коларову проявлял интерес "Галатасарай", но сейчас переговоров между сторонами не ведется.

Aleksandar #Kolarov will leave #Inter at the end of the season as a free agent, but no talks ongoing between him and #Galatasaray. Gala were interested last year before the signing with Inter. Kolarov would like to stay in Italy. #transfers