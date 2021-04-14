Коларов покинет "Интер" в качестве свободного агента

Теги александр коларовинтер милантрансферы

Коларов покинет "Интер" в качестве свободного агентаФото: Твиттер @Inter 
Защитник "Интера" Александар Коларов не останется в клубе и уйдет по окончании текущего сезона.

По данным инсайдера Николо Скиры, серб покинен "неррадзури" на правах свободного агента. Отмечается, что 35-летний игрок хочет продолжить выступать в Серии А. В прошлое межсезонье к Коларову проявлял интерес "Галатасарай", но сейчас переговоров между сторонами не ведется.

В сезоне 2020/2021 защитник сыграл лишь 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Читать также: Деклан Райс хочет играть за "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Автобус "Реала" был атакован в Ливерпуле

Автобус "Реала" был атакован в Ливерпуле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов