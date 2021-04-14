Коларов покинет "Интер" в качестве свободного агента
Фото: Твиттер @Inter
Защитник "Интера" Александар Коларов не останется в клубе и уйдет по окончании текущего сезона.
По данным инсайдера Николо Скиры, серб покинен "неррадзури" на правах свободного агента. Отмечается, что 35-летний игрок хочет продолжить выступать в Серии А. В прошлое межсезонье к Коларову проявлял интерес "Галатасарай", но сейчас переговоров между сторонами не ведется.
Aleksandar #Kolarov will leave #Inter at the end of the season as a free agent, but no talks ongoing between him and #Galatasaray. Gala were interested last year before the signing with Inter. Kolarov would like to stay in Italy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2021
В сезоне 2020/2021 защитник сыграл лишь 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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|Милан
|27
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|Парма
|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Торино
|26
|28
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|Дженоа
|26
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|СПАЛ
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