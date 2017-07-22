Коларов прибыл в расположение "Ромы"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов стал еще ближе к переходу в "Рому".

Как сообщает Forzaroma.info, игрок прибыл в расположение команды в Бостоне, где подпишет контракт с клубом.

Новичок обойдется римлянам в 5 миллионов евро.

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