Коларов признан лучшим игроком матча Коста-Рика - Сербия

Защитник сборной Сербии Александр Коларов признан лучшим игроком матча группового этапа Чемпионата Мира, в котором его команда противостояла Коста-Рике.

Напомним, 32-летний бек стал автором единственного гола в игре, поразив ворота Кейлора Наваса на 56-й минуте игры ударом со штрафного.

В другом матче группы "Е" сегодня сыграют Бразилия и Швейцария. | soccernews.ru