Коларов прокомментировал свой переход в "Интер"
Новичок "Интера" Александр Коларов поделился эмоциями после перехода из "Ромы" в миланский клуб.
"Это правда, что ранее несколько раз я был близок к переходу в "Интер". Сейчас же этот трансфер наконец произошёл. Для меня это был лёгкий выбор, и я не думал дважды, когда мне позвонили из "Интера". Я с радостью согласился.
Уже знал многих футболистов, мы несколько раз играли друг против друга. У меня сложилось положительное впечатление о команде. Фигура Конте определённо повлияла на моё решение, потому что в прошлом сезоне он полностью изменил "Интер". Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и мы добудем много побед", - сказал сербский фулбек.
Напомним, что "Интер" купил Коларова за 1,5 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме "1+1".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17