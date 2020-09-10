Коларов прокомментировал свой переход в "Интер"

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Коларов прокомментировал свой переход в "Интер"

Новичок "Интера" Александр Коларов поделился эмоциями после перехода из "Ромы" в миланский клуб.

"Это правда, что ранее несколько раз я был близок к переходу в "Интер". Сейчас же этот трансфер наконец произошёл. Для меня это был лёгкий выбор, и я не думал дважды, когда мне позвонили из "Интера". Я с радостью согласился.

Уже знал многих футболистов, мы несколько раз играли друг против друга. У меня сложилось положительное впечатление о команде. Фигура Конте определённо повлияла на моё решение, потому что в прошлом сезоне он полностью изменил "Интер". Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и мы добудем много побед", - сказал сербский фулбек.

Напомним, что "Интер" купил Коларова за 1,5 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме "1+1".

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