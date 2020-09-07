Коларов в шаге от перехода в "Интер"

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Коларов в шаге от перехода в "Интер"

Защитник "Ромы" Александр Коларов в ближайшее время станет игроком "Интера", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, уже сегодня 34-летний футболист прилетит в Милан для прохождения медобследования и подписания контракта.

Рыночная стоимость сербского фулбека оценивается в 5 миллионов евро.

Коларов выступает за "Рому" с июля 2017 года, сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.

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