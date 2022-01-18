Коларов задумался о завершении карьеры

Фото твиттер "Интера"

Левый защитник миланского "Интера" Александр Коларов может в скором времени повесить бутсы на гвоздь.

По информации Calciomercato, 36-летний футболист не исключает, что завершит карьеру в ближайшие месяцы.

Дело в том, что серб очень мало играет (44 минуты в текущем сезоне), а также испытывает проблемы со здоровьем.

Есть вариант, что Коларов объявит об окончании карьеры и войдёт в тренерский штаб Симоне Индзаги в "Интере".

Контракт балканца с "нерадзурри" истекает 30 июня 2022 года.

Не пропустите: "Челси" нацелился на вингера "Интера". | http://soccernews.ru