Коларов задумался о завершении карьеры

Теги интер миланалександр коларов

Коларов задумался о завершении карьеры

Фото твиттер "Интера"

Левый защитник миланского "Интера" Александр Коларов может в скором времени повесить бутсы на гвоздь.

По информации Calciomercato, 36-летний футболист не исключает, что завершит карьеру в ближайшие месяцы.

Дело в том, что серб очень мало играет (44 минуты в текущем сезоне), а также испытывает проблемы со здоровьем.

Есть вариант, что Коларов объявит об окончании карьеры и войдёт в тренерский штаб Симоне Индзаги в "Интере".

Контракт балканца с "нерадзурри" истекает 30 июня 2022 года.

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