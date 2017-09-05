Колашинац признан лучшим игроком "Арсенала" в августе

Боснийский защитник Сеяд Колашинац признан лучшим игроком "Арсенала" по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и набрал 50 процентов голосов. Вторым стал нападающий Александр Ляказетт (26%), третье место у вратаря Петра Чеха (24%).

В августе 24-летний Колашинац провел за "Арсенал" 3 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Арсенал" извлёк урок из ситуации с Озилом и Санчесом. | http://soccernews.ru