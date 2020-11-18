Колашинац заболел коронавирусом в преддверии матча с Италией
Защитник "Арсенала" и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац заболел коронавирусом.
Таким образом, 27-летний футболист не сыграет в матче заключительного тура Лиги Наций против Италии.
Кроме того, Колашинац рискует пропустить игру с "Лидсом" в АПЛ, а также матч с "Мольде" в Лиге Европы.
В этом сезоне Колашинац провел 7 матчей за "Арсенали" и 4 поединка за сборную Боснии и Герцеговины.
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|6
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|4
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|Группа 2
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|14
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|Люксембург
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|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
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|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
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|Азербайджан
|6
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|Фарерские острова
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|5
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|Мальта
|6
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|6
|15
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|3
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|6
|6
|4
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