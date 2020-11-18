Колашинац заболел коронавирусом в преддверии матча с Италией

Защитник "Арсенала" и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац заболел коронавирусом.

Таким образом, 27-летний футболист не сыграет в матче заключительного тура Лиги Наций против Италии.

Кроме того, Колашинац рискует пропустить игру с "Лидсом" в АПЛ, а также матч с "Мольде" в Лиге Европы.

В этом сезоне Колашинац провел 7 матчей за "Арсенали" и 4 поединка за сборную Боснии и Герцеговины.

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