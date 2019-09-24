"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем"

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"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем"

Представляем результаты 3-го раунда Кубка английской лиги.

"Колчестер" - "Тоттенхэм" 0:0, по пенальти - 4:3

"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга (Сон Хын Мин, 66), Уокер-Питерс, Дэвис, Санчес, Алли, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела, 78), Лукас Моура, Пэрротт (Эриксен, 66).  


"Арсенал" - "Ноттингем Форест" 5:0

Голы: Мартинелли, 31 - 1:0, Холдинг, 71 - 2:0, Уиллок, 77 - 3:0, Нелсон, 84 - 4:0, Мартинелли, 90 - 5:0

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Тирни (Бельерин, 77), Смит-Роу (Сака, 45), Озил (Себальос, 71), Нелсон, Торрейра, Мартинелли, Уиллок.


"Кроули" - "Сток Сити" 1:1, по пенальти - 5:3

Голы: Воукс, 23 - 0:1, Фергюсон, 38 - 1:1

Читайте также: "Манчестер Сити" разгромил "Престон" и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги. | http://soccernews.ru
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