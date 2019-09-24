"Колчестер" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги, "Арсенал" прошел дальше, разгромив "Ноттингем"
Представляем результаты 3-го раунда Кубка английской лиги.
"Колчестер" - "Тоттенхэм" 0:0, по пенальти - 4:3
"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга (Сон Хын Мин, 66), Уокер-Питерс, Дэвис, Санчес, Алли, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела, 78), Лукас Моура, Пэрротт (Эриксен, 66).
"Арсенал" - "Ноттингем Форест" 5:0
Голы: Мартинелли, 31 - 1:0, Холдинг, 71 - 2:0, Уиллок, 77 - 3:0, Нелсон, 84 - 4:0, Мартинелли, 90 - 5:0
"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Тирни (Бельерин, 77), Смит-Роу (Сака, 45), Озил (Себальос, 71), Нелсон, Торрейра, Мартинелли, Уиллок.
"Кроули" - "Сток Сити" 1:1, по пенальти - 5:3
Голы: Воукс, 23 - 0:1, Фергюсон, 38 - 1:1
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1