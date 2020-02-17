Колесниченко рассказал, почему ему не удалось перейти в ЦСКА



Нападающий "Чертаново" Кирилл Колесниченко, который не подошел ЦСКА, рассказал, что у него еще может быть шанс стать игроком московского клуба.

"Сбор был плодотворным. Поработал с высококлассными игроками, специалистами, в топовом клубе России. Не скажу, что очень сильно расстроился – это футбол, всякое бывает. Есть и моя вина, значит не показал себя полностью. Гончаренко сказал, что летом может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я пока не подошел", - приводит слова Колесниченко "Чемпионат".

20-летний Колесниченко проходил просмотр в ЦСКА и побывал на учебно-тренировочных сборах московского клуба. Форвард является воспитанником "Чертаново". Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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