Колхоз: в России громко прокомментировали падение Моуринью на хоккее

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал падение португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, который сделал символическое вбрасывание перед хоккейным матчем с "Авангардом" (0:2), состоявшимся в Балашихе.

"##### у нас колхоз вот этот – не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации", – приводят слова Прохоркина российские СМИ.

Напомним, что португалец прошел по красной ковровой дорожке, выбросил шайбу, и, возвращаясь к трибунам, подскользнулся и упал. После игры Моуринью заявил, что ему понравилось смотреть хоккей, и не стал упоминать эпизод с падением.

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