Колидио стал игроком "Интера"

Форвард "Бока Хуниорс" Факундо Колидио перешёл в миланский "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 17-летний аргентинец заключил с "нерадзурри" контракт до 2020 года.

В ближайшее время Колидио будет выступать за молодёжную команду "Интера".

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