Коллекционную карточку с изображением Месси продали за рекордную сумму

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Коллекционную карточку с изображением Месси продали за рекордную сумму

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

На онлайн-аукционе продали коллекционную карточку Panini с изображением нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси за 522 тысячи долларов, сообщает Ole.

По сведениям источника, данная сумма стала рекордной для карточки Panini с изображением Месси. Форвард на картинке изображен в футболке сборной Аргентины, а карточка была выпущена к чемпионату мира 2014 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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