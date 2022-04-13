Коллекционную карточку с изображением Месси продали за рекордную сумму
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
На онлайн-аукционе продали коллекционную карточку Panini с изображением нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси за 522 тысячи долларов, сообщает Ole.
По сведениям источника, данная сумма стала рекордной для карточки Panini с изображением Месси. Форвард на картинке изображен в футболке сборной Аргентины, а карточка была выпущена к чемпионату мира 2014 года.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
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|Лилль
|28
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|5
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13