Коллективный футбол Гаттузо держит "Наполи" в игре, а "Рома" хороша, но за чемпионство ей не побороться: главные выводы по центральному матчу тура в Серии "А"

По итогам вчерашнего игрового дня мы должны были смотреть на матч "Челси" – "Тоттенхэм" однако там команды сыграли (а) совершенно ожидаемо в плане тактики и (б) не забили ни одного гола. Поэтому подождем более показательных выступлений двух лондонских команд и обязательно расскажем о их матчах в будущем. Ну а пока остановимся на более интересной встрече между "Наполи" и "Ромой". Пока "Ювентус" буксует, именно эти команды ярче всего догоняли "Милан" в турнирной таблице. Аналитика по матчу – прямо сейчас в нашем аналитическом обзоре!

"Рома" хороша, но вчера она испугалась и не вышла на поле

Пауло Фонсека проводит хорошую работу в "Роме", выжимая из ограниченного состава и скромного усиления максимум. Без чемпионских амбиций руководства и с достаточно разбалансированным по возрасту и качеству коллективом португалец не проиграл ни одного матча в сезоне (на поле!) и лидировал по ожидаемым голам, но в поединке в Неаполе произошло то, что должно было произойти – "волки" не выдержали темп и провалили лобовую встречу с конкурентом за место в ЛЧ. Рома, похоже, просто не вышла на встречу. После неплохих стартовых минут римляне потеряли инициативу и почти не контратаковали, за весь матч получив только полтора шанса на гол – после удара Педро на 3-й минуте и с неудачного выстрела Кристанте на 34-й. В общем, с восьми ударов по воротам Мерета ни один не достиг показателя 0,1 xG, а их средний вес составил 0,039 xG (против 0,147 xG у "Наполи").

После часа игры "джалоросси" стали сыпаться структурно – гол Фабиана Руиса, который начался с неправильного прессинга Карсдорпа, стал показательным. Создать что-то в ответ не удалось, а в последние десять минут гости банально перестали бегать за соперниками. Как следствие, имеем заслуженные 4:0, однако досадным для "Ромы" является не счет и даже не содержание игры. Досадным является тот факт, что неаполитанцы не очень-то и давили – у них было всего 4 проникающих передачи (против 5 у римлян), они держали мяч всего 55% игрового времени и вдоволь позволяли играть на своей трети поля. При этом средняя интенсивность прессинга оказалась не только низкой (18,88 PPDA), но и ниже, чем у римлян (17,31 PPDA). По единоборствам и обыгрыше на дриблинге преимущество хозяев оказалась минимальным. "Наполи" не продемонстрировал чего-то невероятного. Подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли более организованно, агрессивно и быстро, но это точно не тактический перформанс. "Рома" могла цепляться за результат, но команде не хватило ни свежести, ни идей, ни структуры, ни желания. Именно поэтому "волки" не смогут бороться за Скудетто в дальнейшем. И именно из-за этого подобные провалы еще будут случаться по ходу сезона. Зато в ЛЧ попасть можно, поэтому Фонсека должен держать в голове именно этот план.

4 - #Napoli have established their joint-largest win against AS Roma in the Italian top-flight (4-0 also in 1980 and 1971). Overwhelming.#NapoliRoma pic.twitter.com/RQygIzuxgK — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 29, 2020

Коллективная победа неаполитанцев, все в классическом стиле Гаттузо

Даже в индивидуальном аспекте у "Наполи" нельзя выделить MVP, но есть три футболиста с высокими оценками от статистических порталов. Это Инсинье, Мертенс и Фабиан Руис. Наиболее заметной фигурой в матче можно назвать Инсинье. Капитан исполнил блестящий гол со штрафного, разогнал вторую голевую атаку, а также запомнился красивым празднованием забитого мяча – с футболкой Марадоны в руках. Вообще, для лидера партенопейцев и большого патриота Неаполя этот вечер был особенным, ведь он называл Диего Армандо богом. Впрочем, это лирика, а по факту у Инсинье не было ничего опасного, кроме этих двух ТТД. Пять его навесов оказались неточными, в обыгрыш на дриблинге Лоренцо не шел, да и ни одного фола он на себе не собрал – при всей яркости, по показателю вовлеченности в атаки кэп идет в середине списка игроков "Наполи". Гораздо полезнее стал Мартинес, который и штрафной для Инсинье заработал, и сам забил, и выкатил две передачи под удар партнерам. Дрис классно открывался за спинами защитников и стал самым острым футболистом в матче против "Ромы" (0,73 xG + 0,12 xA). И здесь вопрос: когда 33-летний парень определяет игру команды в атаке – это хорошо? Не пора ли обновиться? Хотя… спросите лучше у "Ювентуса" и "Милана".

Впрочем, по всем остальным показателям бельгиец тоже не опередил конкурентов. У него всего 17 пасов (14 точных), два выигранных единоборства из шести и ноль успешных обыгрышей на дриблинге из двух попыток. Конечно, Дрис компенсировал это шикарной позиционной работой, но на статус единоличного MVP встречи его статистика не очень тянет. Теневым героем "Наполи" стал Фабиан Руис. Испанец выполнил шесть точных длинных передач из шести, выиграл пять из семи единоборств, выполнил четыре отбор в пяти эпизодах и стал третьим среди основных футболистов "Наполи" по вовлеченности к атакам (без учета ударов и пасов без них). В конце концов, он забил переломный гол во встрече – впрочем, это был его единственный удар. Фабиан никому не ассистировал и потерялся в непосредственном обострении игры. При большом желании можно составить еще одну тройку героев матча – а может и не одну. Все неаполитанцы вообще провели хороший матч, но явно разделились на тех, кто таскает рояль, и кто на нем играет. В топ-матчах для победы этого уровня может не хватить, но "Рома" оказалась настолько "мертвой", что удалось оформить разгром. Короче говоря, классическая игра Гаттузо, где результат добывают коллективными действиями. Интересно, что эта стратегия может позволить "Наполи" бороться за чемпионство. Посмотрим, что будет дальше!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников