Коллективный футбол Гаттузо держит "Наполи" в игре, а "Рома" хороша, но за чемпионство ей не побороться: главные выводы по центральному матчу тура в Серии "А"

По итогам вчерашнего игрового дня мы должны были смотреть на матч "Челси" – "Тоттенхэм" однако там команды сыграли (а) совершенно ожидаемо в плане тактики и (б) не забили ни одного гола. Поэтому подождем более показательных выступлений двух лондонских команд и обязательно расскажем о их матчах в будущем. Ну а пока остановимся на более интересной встрече между "Наполи" и "Ромой". Пока "Ювентус" буксует, именно эти команды ярче всего догоняли "Милан" в турнирной таблице. Аналитика по матчу – прямо сейчас в нашем аналитическом обзоре!

"Рома" хороша, но вчера она испугалась и не вышла на поле

Пауло Фонсека проводит хорошую работу в "Роме", выжимая из ограниченного состава и скромного усиления максимум. Без чемпионских амбиций руководства и с достаточно разбалансированным по возрасту и качеству коллективом португалец не проиграл ни одного матча в сезоне (на поле!) и лидировал по ожидаемым голам, но в поединке в Неаполе произошло то, что должно было произойти – "волки" не выдержали темп и провалили лобовую встречу с конкурентом за место в ЛЧ. Рома, похоже, просто не вышла на встречу. После неплохих стартовых минут римляне потеряли инициативу и почти не контратаковали, за весь матч получив только полтора шанса на гол – после удара Педро на 3-й минуте и с неудачного выстрела Кристанте на 34-й. В общем, с восьми ударов по воротам Мерета ни один не достиг показателя 0,1 xG, а их средний вес составил 0,039 xG (против 0,147 xG у "Наполи").

После часа игры "джалоросси" стали сыпаться структурно – гол Фабиана Руиса, который начался с неправильного прессинга Карсдорпа, стал показательным. Создать что-то в ответ не удалось, а в последние десять минут гости банально перестали бегать за соперниками. Как следствие, имеем заслуженные 4:0, однако досадным для "Ромы" является не счет и даже не содержание игры. Досадным является тот факт, что неаполитанцы не очень-то и давили – у них было всего 4 проникающих передачи (против 5 у римлян), они держали мяч всего 55% игрового времени и вдоволь позволяли играть на своей трети поля. При этом средняя интенсивность прессинга оказалась не только низкой (18,88 PPDA), но и ниже, чем у римлян (17,31 PPDA). По единоборствам и обыгрыше на дриблинге преимущество хозяев оказалась минимальным. "Наполи" не продемонстрировал чего-то невероятного. Подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли более организованно, агрессивно и быстро, но это точно не тактический перформанс. "Рома" могла цепляться за результат, но команде не хватило ни свежести, ни идей, ни структуры, ни желания. Именно поэтому "волки" не смогут бороться за Скудетто в дальнейшем. И именно из-за этого подобные провалы еще будут случаться по ходу сезона. Зато в ЛЧ попасть можно, поэтому Фонсека должен держать в голове именно этот план.

4 - #Napoli have established their joint-largest win against AS Roma in the Italian top-flight (4-0 also in 1980 and 1971). Overwhelming.#NapoliRoma pic.twitter.com/RQygIzuxgK