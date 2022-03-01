Коллимор: "Мы не выгоняли американцев за вторжение в Ирак. Так почему должны россиян?"

Фото твиттер Стэна Коллимора

Известный в прошлом английский футболист Стэн Коллимор не поддержал идею запретить российским игрокам выступать в европейских лигах.

"Мы не выгнали американцев из Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак, так почему же отдельным россиянам отказывать в возможности легально работать из-за того, где они родились?", - написал Коллимор в твиттере.

Напомним, что из-за ситуации на Украине УЕФА ввел санкции против всех российских сборных и клубов, отстранив их от международных соревнований.

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