Коллимор считает, что "Барселоне" нужен Де Брюйне



Бывший футболист "Ливерпуля" Стэн Коллимор советует руководству "Барселоны" переключить свое внимание на игрока "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

"Будь я на месте каталонцев, то старался бы заполучить Кевина, а не Филипе Коутиньо. Это очевидно, хотя в таком случае бельгиец должен стоить около 190 миллионов фунтов, если за бразильца просят 140", - сказал экс-игрок "красных".

Контракт Де Брюйне с "горожанами" истекает летом 2021 года, а соглашение Коутиньо с "Ливерпулем" подписано до лета 2022 года.

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