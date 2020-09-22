Коллимор сравнил трансферную политику "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор сравнил политику мерсисайдцев и "Тоттенхэма".

"Наглядным примером может стать подписание "Ливерпулем" Тьяго Алькантары и "Тоттенхэмом" Бэйла. Чемпионы идут одним путем, остальные - другим.

Да, Бэйл футболист мирового класса, когда он на пике. Но в прошлом сезоне он отыграл всего 20 матчей за "Реал". Какими бы хорошими они ни были, сколько 31-летних футболистов будут находиться в поле зрения нынешних чемпионов или команд с чемпионскими амбициями, когда они почти не играли в течение года?

Чемпионы не идут таким путем, так поступают неудачники", - заявил Коллимор.

Напомним, несколько дней назад "Реал" отдал Бэйла в аренду "Тоттенхэму" до конца нынешнего сезона. На данный момент футболист восстанавливается после травмы.

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