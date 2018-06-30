Коллина оценил работу системы VAR на ЧМ-2018

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал оценку работе системы VAR на Чемпионате Мира 2018 года.

"VAR не идеальна, но 99,3 процента верных решений - это то, что очень близко к идеалу. Нас беспокоило время, которое тратится на просмотр эпизодов. Но игрового времени стало больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии. Судьи стали точнее при подсчёте добавленного времени" - сказал Коллина.

Отметим, что благодаря видеоповторам резко возросло количество назначенных пенальти.

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