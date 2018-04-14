Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус"

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Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус"

Глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в конце ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом".

"На Васкесе был пенальти. Я пересмотрел видеоповтор момента со всех возможных ракурсов. Арбитр не ошибся. Он судил согласно правилам, сохранив выдержку несмотря на давление и контекст эпизода" - сказал Коллина.

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комментарии
дмитрий

вот так люди не знающие футбол, пишут коменты самый продажный судья, полные ДЕБИЛЫ!!!! . когда судил КОЛЛИНА люди не переживали за судейство все знали будет все по футбольным законам.А Буффон отличный ВРАТАРЬ!!!!!

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Самый продажный судья за всю историю судейства.

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Сергей

Колина, таких "пенальти" за жизнь наставил!)))... это все равно, что спросить у коверного в цирке, а что он думает о последних изысканиях по нейтрино? Если бы у него не было такой головы и эксцентричности, то такого персонажа вообще бы не было в судейском корпусе... Это просто Вурц от судей...

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Судья

Красную Буффону не должны были давать там желтая была

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