Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус"

Глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в конце ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом".

"На Васкесе был пенальти. Я пересмотрел видеоповтор момента со всех возможных ракурсов. Арбитр не ошибся. Он судил согласно правилам, сохранив выдержку несмотря на давление и контекст эпизода" - сказал Коллина.

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