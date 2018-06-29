Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о возможных нововведениях в работе системы VAR.

"Возможно, вскоре зрители в трансляции матчей смогут слышать переговоры между главным арбитром и комнатой видеоассистентов. Пока рановато об этом говорить, мы пока только ходим, ещё не научились бегать. Но это, безусловно, интересно, и мы будем думать об этом в будущем" - сказал Коллина.

Отметим, что видеоповторы достаточно успешно используются на ЧМ-2018.

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