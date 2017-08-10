Коло Туре начал тренерскую карьеру

Известный ивуарийский защитник Коло Туре, недавно завершивший карьеру, решил попробовать себя на тренерском поприще.

36-летний специалист, имеющий тренерскую лицензию УЕФА категории B, назначен помощником наставника олимпийской сборной Кот-д’Ивуара Ибраима Камара.

Напомним, что Туре, будучи футболистом, выступал за "АСЕК Мимозас", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Селтик".

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