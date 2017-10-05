Коло Туре вошёл в тренерский штаб сборной Кот-д′Ивуара

Теги коло туремарк вильмотскот-д’ивуар

Коло Туре вошёл в тренерский штаб сборной Кот-д′Ивуара

Бывший защитник сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре вошёл в тренерский штаб национальной команды.

36-летний специалист стал ассистентом главного тренера "слонов" Марка Вильмотса.

Напомним, что ранее Туре был назначен помощником наставника олимпийской сборной Кот-д’Ивуара Ибраима Камара. | http://soccernews.ru

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