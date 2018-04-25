Колобков: "У сборной России есть все шансы на выход из группы"

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Группа у нас - неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, - самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас - тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.

В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, Непомнящий считает, что сборная России сможет нейтрализовать Салаха. | soccernews.ru