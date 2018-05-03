Колобков: "Верим в опыт Черчесова"

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"В ходе подготовки к Чемпионату Мира Россия провела контрольные матчи с лучшими сборными планеты. По их итогам скорректирован план подготовки. Был проведен первый учебно-тренировочный сбор в марте на базе в Новогорске.

В ближайшее время Россия сыграет товарищеские матчи с Австрией и Турцией. В целом верим в опыт главного тренера Станислава Черчесова, а также в самоотверженность футболистов", - цитирует министра sport24.ru.

Напомним, ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ поделился также Путин. | soccernews.ru