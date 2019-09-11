Колодин оценил перспективы связки Джикия - Семёнов в центре обороны сборной России

Бывший игрок сборной России Денис Колодин призвал не делать поспешных выводов о новой связке центральных защитников в национальной команде.

В последних пяти матчах за центральную ось обороны отвечают Георгий Джикия и Андрей Семёнов.

В этих играх россияне пропустили всего 1 гол, одержав при этом 5 побед.

"На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников. Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семёнов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара", - сказал Колодин.

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