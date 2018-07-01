Колодин озвучил секрет успешного выступления сборной России на ЧМ-2018

Бывший защитник сборной России Денис Колодин озвучил секрет успешного выступления национальной команды на Чемпионате Мира 2018 года.

"Мы играем дома. Дома сборная вообще довольно мало проигрывала. И Англию выносили, и с Испанией вничью играли, и португальцев побеждали. Если бы Чемпионат Мира проходил где-то в другом месте, возможно, выступали бы иначе. А дома мы всегда хорошо играли" - сказал Колодин.

Напомним, что сборная России впервые в истории вышла из группы на ЧМ и теперь сыграет в 1/8 финала с Испанией.

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