Колодин высказался о разгромном поражении России от Бельгии

Фото: инстаграм Колодина/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Денис Колодин позитивно настроен относительно перспектив сборной России на Евро-2020 даже после поражения от Бельгии со счетом 0:3.

– Денис, на Евро-2008 мы тоже начали с крупного поражения, а затем взяли бронзу. Может ли что-то такое произойти теперь?

– Тяжело сказать, но я надеюсь на повторение той истории. В футболе всякое бывает.

– Сегодня нас устроит только победа?

– Конечно. Думаю, мы победим, причем крупно. Команда играет дома – это большое преимущество. У нас же теперь даже с третьего места можно выйти в плей-офф. Надо пользоваться любым шансом. В общем, я верю в ребят, – сказал Колодин.

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