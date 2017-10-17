Колодин: "Я официально завершил карьеру"

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Колодин: "Я официально завершил карьеру"

Бывший защитник сборной России Денис Колодин объявил о завершении игровую карьеру.

"Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть", - приводят слова Кокорина российские СМИ. 

35-летний Колодин за свою карьеру выступал за "Олимпию", "Уралан", "Крылья Советов", "Динамо", "Ростов", "Волгу", "Сокол" и "Алтай". За сборную России сыграл 23 матча. Бронзовый призер Евро-2008.

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