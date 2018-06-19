Колодин: "Жду Игнашевича на ЧМ-2022"

Бывший защитник сборной России Денис Колодин считает, что Сергей Игнашевич способен выступить и на следующем Чемпионате Мира.

Напомним, что сейчас Игнашевичу 38 лет.

"Прошло 10 лет, а новых людей такого уровня, по сути, нет. Особенно – на позиции центрального защитника.

Жду Игнашевича на следующем чемпионате. Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался – и силенок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти еще дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли", - сказал он.

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