Колодзейчак переходит из "Боруссии" в "Тигрес"

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Колодзейчак переходит из "Боруссии" в "Тигрес"

Менхенгладбахская "Боруссия" на своём официальном сайте подтвердила скорый переход защитника Тимоте Колодзейчака в "Тигрес".

25-летний француз уже отправился в Мексику для прохождения медобследования и подписания контракта.

Колодзейчак выступал за "Боруссию" с января 2017 года, сыграл 2 матча, результативными действиями не отличался.

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