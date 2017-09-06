Колодзейчак стал игроком "Тигреса"

"Тигрес" в своём официальном твиттере сообщил о переходе защитника менхенгладбахской "Боруссии" Тимоте Колодзейчака.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 25-летний француз заключил с мексиканским клубом контракт до лета 2020 года.

Колодзейчак выступал за "Боруссию" с января 2017 года, сыграл 2 матча, результативными действиями не отличался.

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