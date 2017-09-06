Колодзейчак стал игроком "Тигреса"
"Тигрес" в своём официальном твиттере сообщил о переходе защитника менхенгладбахской "Боруссии" Тимоте Колодзейчака.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 25-летний француз заключил с мексиканским клубом контракт до лета 2020 года.
Колодзейчак выступал за "Боруссию" с января 2017 года, сыграл 2 матча, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Тихуана
|17
|33
|2
|Пачука
|17
|31
|3
|Тигрес УАНЛ
|17
|30
|4
|Гвадалахара
|17
|28
|5
|Америка
|17
|28
|6
|Пумас УНАМ
|17
|27
|7
|Некакса
|17
|26
|8
|Леон
|17
|26
|9
|Монтеррей
|17
|25
|10
|Толука
|17
|24
|11
|Куэретаро
|17
|20
|12
|Пуэбла
|17
|20
|13
|Морелия
|17
|20
|14
|Крус Асул
|17
|19
|15
|Атлас
|17
|19
|16
|Сантос Лагуна
|17
|16
|17
|Веракрус
|17
|12
|18
|Ягуарес
|17
|9