"Колос" сыграет в квалификации Лиги Европы от Украины

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"Колос" сыграет в квалификации Лиги Европы от Украины

"Колос" одержал победу над "Мариуполем" в финале плей-офф за Лигу Европы.

Таким образом, "Колос" сыграет в квалификации Лиги Европы от Украины.

"Колос" - "Мариуполь" 1:0

Гол: Антюх, 95, 1:0

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Гавриш (Петров, 57), Емец, Задоя (Д. Костышин, 100), Ориховский (Милько, 74), Антюх, Смирный, Морозко, Бондаренко (Лысенко, 75)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский (Сагуткин, 87), Тищенко, Полегенько, Федорчук (Кащук, 99), Игнатенко (Чех, 87), Корниенко, Чурко (Топалов, 72), Мишнев, Фомин (Кулаков, 99)

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