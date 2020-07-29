"Колос" сыграет в квалификации Лиги Европы от Украины
"Колос" одержал победу над "Мариуполем" в финале плей-офф за Лигу Европы.
Таким образом, "Колос" сыграет в квалификации Лиги Европы от Украины.
"Колос" - "Мариуполь" 1:0
Гол: Антюх, 95, 1:0
"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Гавриш (Петров, 57), Емец, Задоя (Д. Костышин, 100), Ориховский (Милько, 74), Антюх, Смирный, Морозко, Бондаренко (Лысенко, 75)
"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский (Сагуткин, 87), Тищенко, Полегенько, Федорчук (Кащук, 99), Игнатенко (Чех, 87), Корниенко, Чурко (Топалов, 72), Мишнев, Фомин (Кулаков, 99)
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13