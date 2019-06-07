Колосков: "Блаттера наказали за отказ идти против России"

Почётный вице-президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об отстранении Йозефа Блаттера от футбольной деятельности.

Он считает, что проблемы у швейцарского функционера начались из-за отказа давить на РФ в вопросе проведения ЧМ-2018.

"Как только англичане проиграли (право принять мундиаль - примечание Soccernews), причём с позором, набрав при голосовании всего два голоса, уже на следующий день начались всякого рода публикации в английских СМИ, что Россия нечестно выиграла, что были какие-то сговоры, что мы якобы с испанцами договорились, и те нас поддержали. Хотя Испания сама выдвигалась, с Португалией в одной заявке была.

Короче говоря, заявку мы выиграли, но ситуация продолжала оставаться сложной. Тогда уже вовсю предпринимались попытки дискредитации России во всех смыслах: в политическом, экономическом, дипломатическом. Но самое больное место - это, конечно же, спорт, поскольку он всегда в гораздо большей степени на виду. Первое письмо с просьбой отменить Чемпионат Мира в России написала группа американских сенаторов - ещё на имя Йозефа Блаттера. Там перечислялись какие-то бредовые причины: мол, и диктатура у нас в России, и права человека не соблюдаются, и безопасность мы обеспечить не способны. Но Блаттер чётко ответил: Чемпионат Мира - это дело футбольной инстанции, ФИФА - независимая общественная организация, исполком принял решение, и менять его не собирается. После этого вы же сами помните, что с Блаттером произошло.

Убежден, что его наказали за отказ идти против России. Поскольку хорошо знаю и самого Блаттера, и ситуацию в целом. То есть и главные мотивы, и причину, по которой Блаттер получил ту "красную карточку". Повод-то смехотворный был. Я сам был свидетелем того, какую титаническую работу по подготовке международного календаря за два года сделал Мишель Платини. Никто за эту работу добровольно не брался, поэтому Блаттер просто поручил Платини её выполнить. Понятно, что за эту работу ему платили. Но прицепились, что, якобы, не было соответствующего контракта, чего-то ещё. И это стало основной причиной, которая легла в основу решения комитета по этике.

Потом, хотя и в меньшей степени, были попытки надавить на Джанни Инфантино, который сменил Блаттера на президентском посту. В основном - через СМИ. Все темы были прежними: не обеспечат безопасность, болельщики испугаются и не приедут, соответственно в финансовом плане чемпионат окажется неуспешным. Инфантино тоже выстоял, не пошёл ни у кого на поводу. А по факту совет ФИФА, в который сейчас входят 33 человека, признал Чемпионат Мира в России лучшим за всю историю мирового футбола. Запомнили всё: и "паспорт болельщика", который облегчал вопросы передвижения, и отсутствие визовых преград, и бесплатный транспорт. Такого ведь нигде и никогда не было. Плюс российское гостеприимство", - сказал Колосков.

Напомним, что в 2015 году Блаттера в связи с обвинениями в коррупции сначала отстранили от должности президента ФИФА, а затем и от любой футбольной деятельности сроком на 8 лет.

ЧМ-2018 прошёл в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля. Общая посещаемость мирового первенства составила более 3 миллионов человек при средней заполняемости трибун на стадионах - 98,43 процента.

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