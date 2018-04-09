Колосков: "Больших проблем на Чемпионате Мира не будет, из группы выйдем"

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Колосков: "Больших проблем на Чемпионате Мира не будет, из группы выйдем"Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Что касается перспектив... Знаете, я не очень разделяю умиление людей, вспоминающих про 3:3 с Испанией и Бельгией. И тем не менее убежден: из группы мы выйдем. У нас - хорошие атака и полузащита, и если мы сделаем акцент на наши сильные качества, убежден, что больших проблем не будет, из группы мы выйдем. Если станем играть вторым номером, они - гарантированы", - цитируют известного футбольного функционера Аргументы и факты.

Напомним, гендир "Тосно" считает, что Погребняк должен играть за сборную. | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Типичный путинский чиновник. Вроде как на одной волне с болельщиками и пропагандой, уверен, что сборная выступит успешно. Но в то же время подстелил себе соломку. Если Россия провалится, всегда можно сказать, что играли вторым номером, а ведь он предупреждал...

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