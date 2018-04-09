Колосков: "Больших проблем на Чемпионате Мира не будет, из группы выйдем"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Что касается перспектив... Знаете, я не очень разделяю умиление людей, вспоминающих про 3:3 с Испанией и Бельгией. И тем не менее убежден: из группы мы выйдем. У нас - хорошие атака и полузащита, и если мы сделаем акцент на наши сильные качества, убежден, что больших проблем не будет, из группы мы выйдем. Если станем играть вторым номером, они - гарантированы", - цитируют известного футбольного функционера Аргументы и факты.

Напомним, гендир "Тосно" считает, что Погребняк должен играть за сборную. | soccernews.ru