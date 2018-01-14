Колосков: "Daily Mail? Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!"

Теги россия

Колосков: "Daily Mail? Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения британского издания Daily Mail о том, что российские планировали использовать допинг во время Чемпионата Мира-2018. 

"Пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно. Тем более Daily Mail. Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария! Как можно использовать допинг при сегодняшнем отношении к российским спортсменам?! Очередная провокационная статья в надежде на то, что мы отреагируем. Мой совет всем: "Выбросьте это из головы и забудьте!". ФИФА собирается организовать разбирательство? Из-за того, что кто-то когда-то где-то якобы что-то принимал. Цель британцев – поднять дискуссию. Разбираться нужно только в том случае, если поступят официальные заявления от ФИФА", - приводят слова Колоскова российские СМИ.

Не пропустите: Английские СМИ: российские футболисты собирались использовать допинг на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов