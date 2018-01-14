Колосков: "Daily Mail? Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария!"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения британского издания Daily Mail о том, что российские планировали использовать допинг во время Чемпионата Мира-2018.

"Пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно. Тем более Daily Mail. Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария! Как можно использовать допинг при сегодняшнем отношении к российским спортсменам?! Очередная провокационная статья в надежде на то, что мы отреагируем. Мой совет всем: "Выбросьте это из головы и забудьте!". ФИФА собирается организовать разбирательство? Из-за того, что кто-то когда-то где-то якобы что-то принимал. Цель британцев – поднять дискуссию. Разбираться нужно только в том случае, если поступят официальные заявления от ФИФА", - приводят слова Колоскова российские СМИ.

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