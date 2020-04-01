Колосков: "Другие бюджетные клубы последуют примеру "Луча"

Теги вячеслав колосковлуч владивосток

Колосков: "Другие бюджетные клубы последуют примеру "Луча"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что помимо "Луча" в следующем сезоне не будут играть ряд клубов.

Ранее сообщалось, что "Луч" снимется с Олимп-ФНЛ по решению властей, которые не будут выделять деньги на команду для участия в ФНЛ или ПФЛ.

"Последствия коронавируса скажутся самым непосредственным образом на российском футболе - как на профессиональном, так и на детско-юношеском. Пострадает вся структура. Экономике нанесен большой ущерб! Не забывайте, что у нас абсолютное большинство клубов находится на бюджете. Бюджет пополняется за счет налогов. А раз нет сейчас прибыли, нет доходов, значит, нет и налогов. Цепочка довольно простая. Поэтому нужно готовиться к тому, что команды начнут сниматься. Владивостокские власти тут тоже можно понять. Сейчас футбол явно не на первом месте. Думаю, примеру "Луча" последуют и другие клубы. Это неизбежно", - сказал почетный президент.

Также Колосков допустил, что подобное может произойти и в РПЛ.

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