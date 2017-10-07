Колосков: "Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на Чемпионате Мира"

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Колосков: "Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на Чемпионате Мира"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высоко оценил перспективы атакующего дуэта сборной России в лице Александра Кокорина и Фёдора Смолова.

"И Кокорин, и Смолов - игроки высокого международного уровня. Оба - прирождённые бомбардиры - со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всём Чемпионате Мира. У них очень высокий потенциал" - сказал Колосков.

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