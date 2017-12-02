Колосков: "Думаю, о такой жеребьёвке мечтали все 140 миллионов российских граждан"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

"Думаю, о такой жеребьёвке мечтали все 140 миллионов российских граждан. Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее. Теперь самое главное - не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение ещё нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьёвок - и в 2002 году, и в 2014-м. А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объёме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы" - сказал Колосков.

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