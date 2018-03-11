Колосков: "Если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА"

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Колосков: "Если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном бойкоте Англией ЧМ-2018.

"Начиная с 2010 года англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 - получили всего два голоса и очень обиделись. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод - отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018.

На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022" - приводят слова Колоскова российские СМИ.

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