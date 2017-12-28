Колосков: "Интерес к Чемпионату Мира в России - колоссальный"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ажиотаж вокруг Чемпионата Мира 2018-го года.

"За посещаемость на матчах Чемпионата Мира не беспокоюсь. На стадионы ходят по билетам. А их уже продано очень много в связи с повышенным ажиотажем. Интерес к событию - колоссальный. Все уже знают, кто, где и с кем будет играть", - цитирует Колоскова Газета.Ru.

Напомним, Неймар назвал сборную, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира. | soccernews.ru